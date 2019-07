Lil Nas X est fatigué des remarques homophobes.

Depuis son récent coming-out, le rappeur se prend une pluie d’insultes.

Alors que du haut de ses vingt ans seulement, l’artiste peut désormais se vanter d’être l’auteur du plus long numéro 1 de l’histoire du rap avec “Old Town Road”, il a récemment fait son coming-out lors de week-end de la gay pride.

Si Lil Nas X avait affirmé, dans sa série de tweets sur le sujets, qu’il s’attendait à être ‘“unfollowed” par certains de ses abonnés désapprouvant son orientation sexuelle, il ne s’était peut-être pas préparé à essuyer autant de remarques haineuses concernant son homosexualité tout juste dévoilée. Seulement quelques jours après cette nouvelle, l’artiste, désabusé, a posté une image, devenue sa photo de profil depuis et représentant un emoji cowboy triste, brandissant une arme et légendé d’un menaçant : “dites-moi une remarque homophobe de plus”.

Il faut dire que Lil Nas X n’a pas seulement été attaqué par des inconnus. Devenu la nouvelle target de 50 Cent dans le cadre de la guerre qu’entretient ce dernier avec Young Buck avec qui Lil Nas X a déjà collaboré et été photographié, il a également été harcelé par le rappeur Boosie Badazz. D’autres, comme Anderson Paak, se sont contentés d’emoji moqueurs sur le tweet lâché par le rappeur. Heureusement, de nombreux fans l’ont également soutenu, tout comme les artistes Diplo et Dwayne Wade qui ont affiché leur appui. Le second lui a très justement suggéré de “se concentrer sur tout le positif de sa vie” et de “ne pas laisser les imbéciles l’atteindre” avant d’affirmer qu’un grand nombre de personnes étaient “fières de lui et de ce qu’il représente.”

En espérant que les haineux s’inspireront de leur tolérance et de leur bienveillance !

-Anaïs Koopman