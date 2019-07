Bigflo & Oli: vers une pause musicale?

Les rappeurs Bigflo & Oli souhaitent faire une pause dans leur carrière.

Bigflo & Oli veulent faire une pause dans leur carrière, c’est vrai que depuis le succès de leur album, La vie de rêve, sorti en novembre dernier et certifié disque de platine en seulement un mois, le quotidien de ses deux frères se rythme entre tournée, plateaux télés et tournages.

Lors du festival Garorock, où ils ont d’ailleurs enflammé la scène, le média Melty en a profité pour interviewer Bigflo & Oli sur la suite de leur carrière.

Les deux frères ont une vision différente quant à leur ressenti.

BigFlo confie qu’il est épuisé physiquement et mentalement par cette vie au rythme intense : "Moi je commence à fatiguer personnellement. Physiquement on va dire. Physiquement et mentalement ça demande beaucoup d'énergie. [...] On ne sait pas du tout combien de temps va durer cette pause, on a besoin de se retrouver et de se reposer, pour la première fois on va se laisser porter par ce qu'on va vivre et voir où vont nous amener les recherches qu'on va faire dans la musique, dans ce qu'on va écrire, sans pression, sans deadline et ça, ça va être agréable dans le processus artistique".

Or que Oli, lui, perçoit sa carrière d’artiste comme une aubaine le permettant de produire plus : "Moi je le ressens différemment que mon frère, même si je comprends et respecte ça, parce qu'on travaille beaucoup, mais je me sens chanceux à chaque fois qu'on réalise des victoires, des tournées, des salles".

Il faut dire que les deux frères ont carrément passé leur année sur la route, outre les festivals, ils sont en pleine tournée à guichet fermée à travers la France, d’ailleurs en octobre prochain, ils rempliront le plus grand stade d’Europe : l’U Arena. Voici la vie de star du rap en France!

Peinda.B.