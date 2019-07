Un inédit de Kanye West à découvrir ce soir dans la série Tales!

Un nouveau morceau de Kanye West va être divulgué cette nuit pour le lancement de la saison 2 de Tales.

Ce mercredi 3 juillet, la chaine BET va diffuser, en avant-première et juste après les US, le 1er épisode de la saison 2 de la série TALES. Pour célébrer ce retour, la série s’offre un inédit de Kanye West!

Dans cet épisode, le controversé et talentueux Yeezy dévoile en exclusivité mondiale son nouveau titre "Brothers" produit par Irv Gotti qui est aussi producteur de la série.

Pour ceux qui ne connaissent pas Tales, le principe est simple : chaque épisode s'articule autour d'une musique du répertoire hip-hop et R'n'B. La saison dernière, le programme revisitait entre autres "Fuck The Police" de NWA, 99 Problems de Jay-Z, Trap Queen de Fetty Wap, ou encore, "You Got Me" d’Erykah Badu.

Dans ce premier épisode de la saison 2, c'est le titre inédit "Brothers" de Ye’ qui fera office de lancement de la série. Créé spécialement pour l’occasion et produit par Irv "Gotti" Lorenzo, ce morceau s’annonce déjà tubesque. Il faut savoir que Irv Gotti en connaît un rayon sur le rap game d'outre-Atlantique, il est entre autres un producteur emblématique ayant travaillé notamment aux côtés de Jay-Z, DMX ou Ja Rule.

La première saison de la série a fait ses débuts sur le petit écran le 13 octobre dernier et a rencontré un franc succès, la saison 2 s’annonce alors riche en rebondissements. Que tous les amateurs de rap, principalement de Kanye West, se préparent, le compte à rebours a commencé.

Découvrez l’épisode 1 de la saison 2 de Tales en simultané des US cette nuit à 3h du matin et demain à 20h45 en US +1.

Peinda.B.