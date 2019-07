Avec “Rien100Rien” certifié disque d’or, Jul est au sommet !

Un titre décidément bien choisi par l’ovni marseillais.

Il y a seulement deux semaines, Jul dévoilait un énième album surprise, très justement intitulé “Rien100Rien”. Une nouvelle preuve de son caractère déterminé et généreux envers son public, qui ne se lasse pas des créations musicales de l’auteur de “Sort le cross volé” : “Rien100Rien” est certifié disque d’or. “Rien” que ça !

L’annonce tombe peu après le partage d’une infographie sous forme de graphisme dynamique, élaboré par le site lerapenfrance.fr et qui réunit les vingts plus grands figures du rap français par année, entre 1995 et 2019 et en fonction du nombre de ventes de mixtapes et d’albums. Sur le podium en question, Jul occupe la troisième place, juste après IAM et MC Solaar pour l’année 2019. Une consécration supplémentaire, qu’on devinait liée au succès de “La Zone en Personne”, qui devrait bientôt être certifié disque de platine, mais aussi à celui de “Rien100Rien”.

Une éventualité vérifiée, puisque ce dernier projet s’est écoulé à plus de 50 000 ventes, d’après un post très enthousiaste et reconnaissant partagé par Jul en personne sur son compte Instagram, heureux que sa fanbase soit “encore là”. Même s’il se trouve de plus en plus au sommet, Jul compte bien “continuer”, grâce à la "force" que lui confère son large public… tout en planchant sur la création d’un nouveau label ! Pas de vacances pour Jul.

-Anaïs Koopman