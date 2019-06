Birdman mentionne les artistes appartenant à Cash Money!

Selon Birdman, Drake, Lil Wayne et Nicki Minaj sont toujours des artistes de Cash Money Records.

Dans une interview accordée à Nick Cannon sur Power 106, publiée le mercredi 26 juin, Birdman a évoqué le fait que Drake, Lil Wayne et Nicki Minaj étaient toujours ses artistes.



De plus, il y a retracé la prédominance de Cash Money Records dans le rap, au milieu des années 90. Birdman a déclaré qu'il avait appliqué sa mentalité de débrouillard dans l'industrie musicale et qu'il s'en est bien sorti.

"À cette époque, les gens disaient que le hip-hop était en train de mourir. Nous avons atteint un autre niveau ... nous avons pris cette merde et on s'en est bien occupé. Nous avons changé la culture du débrouillard".



Après avoir foudroyer le rap game, le PDG de Cash Money se lance maintenant dans le monde du cinéma. L'exécutif du rap s'est associé à Nick Cannon pour un film indépendant appelé She Ball. Le film, tourné à Los Angeles, met également en vedette Chris Brown, DC Young Fly et Cedric the Entertainer, le fondateur de Cash Money est à la fois un producteur et une des vedettes du film.



Par ailleurs, Baby a également parlé de Cash Money West et de son artiste vedette Blueface, fier membre de la session 2019 XXL Freshman.

Concernant le statut actuel du label Cash Money, Birdman a certifié que "Wayne, Drake et Nicki sont les seuls artistes Cash Money à l'heure actuelle", avant d'ajouter que le nouveau prince du R'n'B Jacquees était également de la partie.

Birdman a privilégié la qualité à la quantité en produisant trois des plus grands vendeurs de disques de ses dix dernières années. Malgré de nombreux désaccords avec ses artistes, notamment Weezy, Bryan Williams, de son vrai nom, a toujours affirmé que Cash Money restera une famille.

Peinda.B.