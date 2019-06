PNL : leurs quatre nouveaux morceaux dévoilés !

Suite à leur annonce hier sur les réseaux sociaux, les PNL ont dévoilé “Ryuk”, “Comme pas deux”, “Sibérie” et “Bang” à leurs fans !

Après une annonce surprise hier sur les réseaux sociaux, les PNL ont offert 4 nouveaux morceaux à leur public. “Ryuk”, “Comme pas deux”, “Sibérie” et “Bang” sont ainsi d’ores et déjà disponible uniquement sur Apple Music. S’ils s’inscrivent tous dans le style cloud et si particulier des “Deux Frères”, les 4 tracks ont également une dominante mélancolique, que les lyrics du duo ne font qu’accentuer. Du mal-être d’Ademo à la solitude de N.O.S en passant par la vie dans les halls des Tarterêts, le duo raconte son amertume et sa colère dans des titres encore une fois très bien produits avec des instrus aériennes et planantes.

Même s’ils ne sort que maintenant ce pack de sons est en fait une extension de l’album “Deux Frères” qui avait déjà impressionné avec des chiffres de ventes vertigineux. Comme Dosseh, Jok’air ou plus récemment Nekfeu, Ademo et N.O.S ont donc eux aussi succombé à la tendance actuelle du rap, celle d’ajouter de nouveaux morceaux à un projet déjà sorti.

Une tendance qui devrait permettre à l’album “Deux Frères” de battre de nouveaux records de streaming alors même que PNL marche sur l’eau en ce moment.

En effet, il n’y a pas que dans la musique que les rappeurs du 91 cartonnent puisqu’ils se sont également lancés dans le textile grâce à du merchandising et à une collaboration étroite avec le designer Virgil Abloh.

Reconnu même à l’international, ultra populaire dans l’industrie musicale et même dans le textile, PNL a sans aucun dout un avenir radieux. C’est à se demander jusqu'où le duo peut encore aller...