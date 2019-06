Young Buck n'en a pas terminé avec 50 Cent

C’est à se demander si ça se calmera un jour…

On dirait que Young Buck n’est pas pressé de mettre un terme au clash qui l’oppose toujours à 50 Cent. Après avoir balancé le “Foofy Freestyle”, un “diss track” visant clairement son adversaire favori, il revient avec un nouveau son virulent intitulé “The Story Of Foofy” aka 50 Cent.

L’initiative lui appartient, or il décide de s’inspirer du titre qu’avait sorti Pusha T pour s’attaquer à Drake, appelé “The Story Of Adidon”, sur l’instrumentale d’un autre titre intitulé “The Story Of O.J.” et signé Jay-Z. Dans cette dernière bombe lancée à l’encontre de 50 Cent, Young Buck l’accuse ouvertement de n’avoir “aucun sens commun” tout en critiquant sa manière de travailler, et plus particulièrement son éthique des affaires.

Au détour d’une punchline, il en profite pour rapper : “Merde, Foofy, ce truc, c’est la guerre”. Une vraie déclaration qui ne fait que confirmer une situation déjà très tendue entre les deux rappeurs américains. Il faut dire que 50 Cent, qui accuse constamment Young Buck de lui devoir de l’argent, l’a aussi bien critiqué de son côté, l’accusant aussi d’avoir eut une relation longue avec une femme transgenre, ce qui n’avait pas plus au second, gêné de devoir se justifier sur sa vie personnelle.

On rappelle que les deux artistes sont en conflit depuis que Young Buck s’était fait sortir du G-Unit, avec une petite pause en 2014… qui n’aura visiblement pas duré !

-Anaïs Koopman