Jul est déjà un des plus gros vendeurs de l'histoire du rap français !

L’ovni du rap français n’arrête plus de nous surprendre.

Celui qui a sorti un énième album surprise récemment voit son travail continuer de payer. Et pour cause, le rappeur auteur de “Rien100Rien” avait bien choisi le titre de son dernier projet en date, sorti le 14 juin dernier : il a été qualifié comme un des plus gros vendeurs de l’histoire du rap français, juste après MC Solaar et IAM.

C’est le site lerapenfrance.fr qui a pris l’initiative de créer une infographie, destinée à classer les vingt grandes figures du rap jeu français ayant le plus vendu d’albums et de mixtapes, entre les années 1995 et 2019. Un graphisme dynamique, dont la dernière phase correspondant à l’année 2019 dévoile des résultats qui valent le détour.





Ainsi, au-dessus de Maître Gims, Booba, Soprano ou encore Rohff et NTM, Jul se place en troisième place du classement et pourrait bientôt dépasser les maîtres, autrement appelés MC Solaar et IAM ! Suite au succès de son dernier album et alors que son avant-dernier projet “La Zone En Personne” devrait bientôt être certifié disque de platine, cette nouvelle consécration ne nous étonne pas tant, puisqu’elle est en phase avec la réussite de Jul, qui n’est plus à prouver.





Celui que l’on pourra notamment retrouver sur la scène marseillaise de l’immense Stade Vélodrome en juin 2020 est décidément au sommet, et continue tout de même d’avancer.

-Anaïs Koopman