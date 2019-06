Nipsey Hussle : mort d'une simple dispute ?

Du nouveau dans l’enquête sur la fusillade qui a causé le décès de Nipsey Hussle.

Alors qu’un Award Humanitaire a été remis à la mère de Nipsey Hussle, en l’honneur des combats que menaient son fils avant d’être attaqué le 31 mars dernier, on apprend de nouveaux éléments dans l’enquête sur la fusillade, selon laquelle elle aurait éclaté à cause d’un conflit entre Nipsey et son assaillant.

Les raisons du meurtre de Nipsey Hussle s’éclaircissent, puisque la femme qui a fait office de chauffeur à Eric Holder, le tueur du rappeur, a donné de nouvelles explications. Cette dernière avait déjà aidé la police à retrouver le coupable, après qu’il se soit enfuit alors que Nipsey était transféré à l’hôpital. Selon elle, l’artiste a reçu des balles à cause d’un témoignage mensonger.

Le 31 mars dernier, la témoin se dirigeait vers le Marathon Shop de Nipsey Hussle, aux côtés de Eric Holder, afin de s’acheter à manger. Lorsqu’elle a vu le rappeur, elle déclare avoir été excitée et avoir souhaité prendre un selfie avec lui. Du côté de Eric Holder, l’enthousiasme n’a pas été le même : alors qu’il se rendait vers Nipsey, une dispute aurait éclaté.



La témoin affirme avoir entendu Eric Holder demander au rappeur s’il avait déjà dénoncé quelqu’un auparavant. Suite à cela, Nipsey Hussle lui aurait sommé de partir, tout en l’accusant d’être lui-même un délateur. C’est à ce moment-là que Eric Holder aurait demandé à la témoin de le conduire au coin de l’établissement dans le but de faire un drive-by (fusillade au volant). Celle-ci ayant refusé, il aurait sorti une arme et serait allé attaquer Nipsey en face de son magasin, en lui tirant dessus à maintes reprises, avant d’attaquer deux autres personnes.

Un témoignage qui ne risque pas d’être en faveur de Eric Holder, qui a plaidé non-coupable lors de son passage devant le Grand Jury en mai dernier.

-Anaïs Koopman