Rapsody parle de la place des femmes dans le hip-hop !

Et la rappeuse sait de quoi elle parle.

Le sujet est courant. La place des femmes dans le hip-hop fait souvent l’objet de débats, tout comme le cas de la misogynie de certains rappeurs, démentie par Damso, notamment. Cette fois-ci, c’est la rappeuse américaine Rapsody qui s’est emparée de cette thématique parfois plus polémique qu’autre chose.

L’artiste, âgée de trente-six ans, a eut l’occasion de se faire un avis sur la question au cours de sa carrière. Lors de la cérémonie des BET Awards 2019 qui s’est déroulée le week-end dernier, Rapsody a réagi à la Freshman Class 2019 de XXL, où trois femmes ont été sélectionnées parmi les dix artistes hip-hop à suivre cette année.

D’après elle, “il n’y a pas de mouvement hip-hop sans les femmes”. Elle a mentionné “le temps où aucune femme ne figurait” dans le classement, puis “juste une”... Ainsi, Raspody semble apprécier que Tierra Whack, Megan Thee Stallion et Rico Nasty aient été considérées dans le classement de l’année 2019. Toujours d’après ses dires, les artistes en question sont toutes les trois “superbes, différentes, elles-mêmes” et “c’est ce dont nous avons besoin” ! Allant plus loin, l’artiste engagée à également déclaré qu’il faut un “meilleur équilibre, une plus grande variété de femmes dans le hip-hop (...) en termes de style, de morphologie, de couleur de peau (...) puisque le monde ne ressemble pas qu’à un type de personne”.

C’est donc au hip-hop de s’inspirer du monde dans sa globalité, d’après la très sage Rapspody, qui serait tombée amoureuse du hip-hop grace au hit “I’ll Be There for You/You’re All I Need to Get By” signé Method Man et Mary J.Blige et interprété par le duo lors de la prestigieuse cérémonie. Un avis à sérieusement prendre en compte, également dans le milieu du hip-hop français.

-Anaïs Koopman