PNL : Quatre titres inédits pour vendredi !

Les “Deux Frères” ne prennent pas de vacances.

Si l’expression “ne pas se reposer sur ses lauriers” venait du rap jeu, ses auteurs seraient très certainement N.O.S et Ademo. Les “Deux Frères” originaires des Tarterêts, que l’on pensait au sommet de leur gloire, continuent leur ascension vers toujours plus de succès. Après avoir fait le meilleur démarrage physique du rap jeu à l’échelle mondiale pour le premier semestre de 2019, PNL nous offrira quatre sons inédits dès demain, le vendredi 28 juin. De quoi nous inviter à les aimer encore plus.



Comme annoncé en story Instagram et sur Twitter, le groupe continue donc de plancher sur de nouvelles créations musicales : quatres morceaux inédits seront donc balancés par les copains de Virgil Abloh à un horaire encore inconnu du grand public, d'abord en exclusivité sur Apple Music pendant une semaine. Ce délai dépassé, les plateformes de streaming pourront se vanter de compter parmi leur bibliothèque musicale les morceaux suivants : “Ryuk”, “Comme pas deux”, “Sibérie” et “Bang”.

Pour les plus impatients, de courts extraits ont été partagés par le duo le plus influent du rap francophone, toujours via leurs réseaux sociaux. On s’attend à une belle suite à l’album “Deux Frères”, disponible depuis le 5 avril dernier et aux morceaux “Au DD” et “Mowgli II”, tous deux titres les plus streamé en 24h sur Deezer et Spotify. Rien que ça.

-Anaïs Koopman