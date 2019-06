2Pac : sa plaque d'identité de prisonnier vendue aux enchères!

La carte d'identité de prisonnier de Tupac va être mise aux enchères.

Tupac Shakur est indéniablement l’une des plus grandes légendes du hip-hop, il n’est donc pas surprenant que les souvenirs de Pac puissent rapporter un joli petit pactole. Selon le site Internet Heritage Auctions, la carte d’identité de prison du rappeur tué en 1995 sera mise aux enchères les 20 et 21 juillet et la criée débutera le 1er juillet à 2 000 $.

Voici la description de l’article : "Une pièce d’identité avec photo en couleur émise lors de l’incarcération de la star du hip-hop en 1995. Date d’édition : 28/02/95. Signé par Shakur au-dessus de la ligne 'Signature du détenu'. Mesure 2.5 x 3.5".

L’établissement pénitentiaire Clinton Correctional Facility a créé la première carte d’identité de prisonnier du Don Killuminati, deux semaines après avoir été accusé d'agression sexuelle pour lesquelles il a purgé neuf mois. Il était obligé de porter cette ID sur lui en permanence.

Durant cette incarcération, le King de la West Coast a écrit son troisième album studio, Me Against The World, qui est sorti le 13 mars 1995. Sept mois plus tard, l'ancien chef de la direction de Death Row, Suge Knight, et son ancien producteur, Jimmy Lovine, ont payé une caution de 1,4 million de dollars pour obtenir sa libération.

En 2017, le H1 Hummer 1996 de Tupac est passé aux enchères. Il a été réinscrit à environ 100 000 $. Le véhicule avait déjà été vendu pour 337 000 dollars en mai 2016 à un enchérisseur de l'Ohio qui avait omis de payer ses paiements.

Reste à voir désormais qui aura l’honneur d’obtenir cet objet de collection.

