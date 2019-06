Travis Scott et ses céréales à 50$!

Travis Scott collabore avec General Mills pour produire une édition spéciale de boites de céréales à 50 dollars.

Travis Scott est une marque en lui-même ! En effet, son nom dépasse de loin sa carrière musicale avec ses multiples certifications, le rappeur de Houston se diversifie dans les baskets, la mode, le sport et, oui, même dans le monde de Game Of Thrones. Et maintenant, l’auteur d’Astroworld ajoute une touche savoureuse à la boîte de céréales Reese’s Puffs avec une nouvelle collaboration aux côtés du géant de l’agro-alimentaire General Mills.

Cette édition spéciale de Reese’s Puffs a été conçue par Corey Damon Black, directeur artistique de longue date de Travis, qui a examiné de près le contenu de la boîte sur Instagram. Le partenariat se limite uniquement à l’emballage. Ne vous attendez donc pas à ce que les bouchées de céréales aromatisées à la graine de café ou la forme de la houppette ne changent.

Quoi qu’il en soit, c’est toujours un bon outil de marketing qui prouve une nouvelle fois que Travis maitrise le monde des affaires. La boîte de céréales vaut 50 dollars soit environ 44 euros. La collection de boîtes de céréales Puffs de General Mills x Travis Scott sera disponible dès aujourd’hui sur le site officiel de la superstar du rap.

Décidément, La Flame est sur tous les fronts entre sa carrière musicale qui a été un véritable triomphe grâce à l’album Astroworld, son union avec la plus jeune milliardaire du monde, Kylie Jenner, la naissance de son bébé Stormi, ou encore, sa boutique éphémère à Paris pour la Fashion Week, Jack est devenu un businessman hors-pair dans le domaine du hip-hop.

Paieriez-vous 50 dollars pour une boite de céréales ?

Peinda.B.