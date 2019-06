Cardi B : elle risque quatre ans de prison !

De la gloire aux BET Awards… à derrière les barreaux ?

Hier encore, on la mentionnait en l’honorant. Comment faire autrement, si l’on considère ses sept nominations de la rappeuse new-yorkaise aux BET Awards 2019, ainsi que les deux Awards reçus pour la “Meilleure Artiste Féminine de Hip Hop” de l’année et le “Meilleur Album de l’Année” pour son premier projet “Invasion of Privacy”, sorti le 6 avril 2018. Malheureusement pour l’artiste, une nouvelle d’un tout autre ton nous arrive d’Outre-Atlantique : Cardi B risque de passer quatre ans entre les murs !



Jeudi 25 juin dernier, soit la veille du week-end des BET Awards, Cardi B était de visite au tribunal de New York pour faire face à douze chefs d’accusation, dont deux pour tentative d’agression avec l’intention de blesser sérieusement. Ces derniers concernent la bagarre qui avait eut lieu dans un club de strip-tease de la Grosse Pomme en août dernier, entre Cardi B et deux jeunes barmen. Alors qu’elle se trouvait devant le juge, la rappeuse n’a pas tergiversé : elle a lâché un simple et efficace “pas coupable, votre honneur”.



Si l’accusée, qui s'était aussi battue contre Nicki Minaj, est tenue coupable pour l’ensemble des charges retenues contre elle, elle pourrait bien être condamnée à passer quatre ans en prison. La maman de Kulture et compagne d’Offset pourrait bien connaître une violente chute, alors qu’elle semble être au plus haut point de sa carrière jusqu’à maintenant. La suite, très prochainement.

-Anaïs Koopman