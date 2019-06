Notorious Big : l'appartement de son enfance est à louer!

L'appartement d'enfance du rappeur Notorious Big a été retapé à neuf et est maintenant à louer.

La gentrification a connu une croissance exponentielle à Brooklyn ces dernières années, et la récente liste des logements locatifs dans le quartier d’enfance de Notorious B.I.G en est un excellent exemple.

Selon le New York Post, l’appartement que Biggie a lui-même qualifié de "cabane d’une pièce" dans son classique "Juicy" est à louer pour la modique somme de 4 000 dollars, soit 3 500 euros par mois. L’appartement, d’une superficie de 90 mètre carrés, situé au 226 St. James Place, dans le quartier de Clinton Hill, a remis à neuf de nouveaux planchers, appareils électroménagers et comptoirs.

"C’est tellement calme et résidentiel maintenant. Il est difficile d’imaginer que c’est de la même rue qu’il parlait dans ses sons avec toutes ces drogues et tous ces coups de feu. Ce ne pourrait être plus différent", a déclaré un agent immobilier au New York Post.

Il a ajouté : "Le quartier est composé uniquement de hipsters et de la génération du millénaire. Les gens de la finance et de la technologie".

L'appartement est situé dans le nouvelle rue à l’effigie du King de NYC "Christopher ‘Notorious B.I.G.’ Wallace Way", qui a fait l’objet d’une cérémonie de changement de nom qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci.

Cette année est définitivement celle de la famille Wallace, effectivement, le fils de Biggie et de la chanteuse Faith Evans a été sélectionné pour la 3ème saison de la série phare américaine : Scream. On le retrouvera aux cotés de nombreuses personnalités dont Tyga, Mary J Blige, ou encore, la fille du roi de la pop : Paris Jackson.

Peinda.B.