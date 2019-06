Juice Wrld travaille sur un nouvel album!

Juice Wrld prépare du lourd en studio...

Juice Wrld vient à peine de publier Death Race for Love en mars dernier, qu’il passe déjà à l’étape supérieure. En effet, l’artiste de Chicago a publié un post explicite hier sur son compte Twitter, Juice a révélé qu'il était de retour en studio pour un autre album.

"En train de bosser sur l'album alors oui, je suis dans un bon espace pour le meilleur état d’esprit dans lequel je me trouve en ce moment…Les choses ne se mêlent pas seulement à la musique, mais à la vie en général, je suis plus que béni. J’ai un endroit où il fait bon vivre, une belle femme attentionnée et la stabilité. Je remercie Dieu pour tout cela".

Depuis la sortie de Death Race for Love, Juice Wrld a également des collaborations à venir avec Future et Young Thug. Juice a déclaré que lui et Thugger avaient déjà 10 morceaux cachées dans le four, ce qui laisse penser que le projet pourrait paraître prochainement.

Juice à confirmer cette arrivée prochaine au magazine américain GQ : "Cela va se produire mais je ne sais pas exactement quand est-ce que nous le publierons".

Plus récemment, Juice Wrld est apparu sur le nouveau single du célèbre groupe de K-Pop BTS "All Night". La chanson paraîtra sur la prochaine bande son du jeu vidéo du groupe coréen, nommé BTS World video game, qui sortira le 28 juin prochain sur les plateformes Apple et Android. Il a également un titre en préparation avec la chanteuse Ellie Goulding. Juice Wrld est donc sur le point d’enchainer les projets au grand plaisir de ses fans.

Peinda.B.