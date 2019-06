50 Cent va recevoir une étoile sur Hollywood Boulevard !

Le rappeur 50 Cent aura son étoile sur le Hollywood Walk Of Fame en 2020.

50 Cent fait partie de la douzaine de célébrités qui auront l’honneur de recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2020.

Jeudi dernier, le comité de la chambre de commerce du Hollywood Walk Of Fame a annoncé la liste des célébrités qui obtiendront une étoile l’année prochaine sur le boulevard le plus célèbre des Etats-Unis. Parmi elles, la chanteuse Alicia Keys, les acteurs Mahershala Ali et Laurence Fishburne, l’actrice Octavia Spencer, le réalisateur Spike Lee, le comédien Dave Chappelle, ainsi que la célèbre animatrice de talkshow Wendy Williams.

50 Cent recevra une étoile en l'honneur de son travail dans le milieu du divertissement. Le magnat du rap a aussi rencontré le succès sur le petit écran avec sa série "Power", qui entame sa dernière saison en août.

Vin Di Bona, président du comité a tenu à s’expliquer sur les heureux élus de l’année 2020 dans un communiqué de presse :

"Les choix de cette année sont particulièrement uniques. Nous avons pu reconnaître les talents de 35 artistes qui ont déjà construit un héritage ici, à Hollywood. Nous avons également pu célébrer la venue de nombreux nouveaux artistes talentueux qui nous ont touchés dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la radio et dans diverses catégories musicales".

50 rejoint une liste distinguée de rappeurs ayant reçu une étoile dont Queen Latifah qui a reçu son étoile en janvier 2006, Diddy en 2008, Pharrell Williams en 2014, ainsi que les rappeurs Pitbull et LL Cool J qui ont été récompensés en 2016.

Depuis presque vingt ans, Curtis Jackson s’est imposé comme un membre dominant du milieu de l’entertainment aussi bien dans le rap game qu’au petit écran, ou encore, au cinéma. Le rappeur n’a plus rien à prouver et cette récompense prestigieuse ne fait qu’asseoir son statut de légende.

Peinda.B.