BET Awards 2019 : florilège des plus beaux moments de live

Chaque année, les BET Awards sont l'occasion de grands moments de musique. Cette édition 2019 n'a pas dérogé à la règle. Entre Cardi B et Offset, le tribute pour Nipsey Hussle, Meek Mill, DJ Khaled etc, retrouvez en vidéo les plus belles prestations.

Cardi B et Offset ont interprété "Cloud" et "Press" et ont mis le feu ! C'est d'abord le rappeur de Migos qui est monté sur scène entouré d'une bande de danseurs du futur pour entonner les premières mesures de "Cloud". Il a ensuite été rejoint par sa femme, plutôt court-vêtue qui a fait une démonstration de danse lascive sur Offset tranquillement assis à profiter du spectacle. Cardi B a ensuite balancé le titre "Press" avec force et personnalité !

Moment d'émotion quand YG, DJ Khaled & Marsha Ambrosius & John Legend sont montés sur scène pour un tribute pour honorer la mémoire du regretté Nipsey Hussle. YG a repris quelques-uns des titres du rappeur de Los Angeles tandis que DJ Khaled et John Legend ont partagé le morceau qu'ils ont fait ensemble sur "Father of Asahd". C'est devant une foule émue qu'a retenti la voix de Nipsey Hussle. On ne pouvait pas lui faire meilleur hommage que ce moment de communion et de recueillement. D'autant que John Legend était accompagné d'un choeur gospel qui donnait un caractère encore plus spirituel à cet instant d'émotion.

Offset a fait un autre passage sur scène avec Quavo et Takeoff pour le titre "Pure Water" avec DJ Mustard ! La salle est debout alors que les rappeurs d'Atlanta livrent une performance dantesque. On peut aimer ou pas leur style et leur musique, mais il faut bien reconnaître qu'ils sont quand même très forts lorsqu'il s'agit de retourner une scène ! Tout de blanc vêtus, entourés de danseuses et devant une cascade d'eau, les Migos et DJ Mustard qui sait si bien ficelé ce genre de prods ont mis le feu aux BET Awards ! Il suffisait de voir danser Cardi B pour ne plus avoir de doute !

La révélation Lil Nas X s'est aussi produit sur la scène des BET Awards en compagnie de Billy Ray Cyrus (aka le père de Miley Cyrus). Ambiance western avec chevaux, décor de saloon, guitare et bousons en cuir à franches pour la révélation rap de l'année. Cette ambiance old school n'a pas empêché Lil Nas X d'exposer tout son talent devant un aéropage de rappeurs confirmés. Le jeune MC ne s'est pas démonté et a fait le show. La présence de Billy Ray Cyrus apportant un côté rock bienvenue.

C'est un moment fort que nous ont offert H.E.R et YBN Cordae avec le titre "Lord is coming". Des paroles fortes, un message poignant, une foule concentrée, il n'en fallait pas plus pour faire de cette prestation un moment fort de la cérémonie. Tout en sobriété, les deux artistes ont été convaincants, H.E.R pointant la foule en déclamant les paroles puissantes de la chanson. YBN Cordae apportant la touche finale et enjoignant la foule à ouvrir les yeux et à prendre son destin en main.

C'est un peu surprenant de dire ça, mais c'est quand même à se demander si le passage en prison de Meek Mill et son combat pour plus de justice ne lui a pas fait du bien. Encore une fois, accompagné de l'omniprésent DJ Khaled, il a prouvé que c'est bien du feu qui sortait de sa bouche quand il prenait un micro. Accompagnés par Jeremih, les deux hommes ont déroulé des morceaux de "Father of Asahd".

Enfin, comment ne pas terminer avec la prestation tout en classe et justesse de la Queen of hip-hop soul, Mary J Blige ? Mis à l'honneur quelques instants auparavant par Nas, Diddy, Queen Latifah, Jada Pinket-Smith, Angie Martinez et H.E.R, Mary s'est chargée de faire con propre hommage en musique, toute seule comme une grande. Enfin, toute seule... Elle était entourée de musiciens d'exception, un pianiste et un ensemble de cordes notamment. Le blanc de leurs tenues conférait une espèce de solennité à l'instant et la Queen of hip-hop soul a chanté pendant 20 minutes pour un autre moment d'exception au cours de cette cérémonie 2019 des BET Awards.