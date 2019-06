YG arrêté en marge des BET Awards !

Un événement qui a terni la soirée du rappeur !

La soirée des BET Awards n’était pas apparemment qu’une fête, lieu de nombreuses récompenses. Pour YG, c’était aussi le lieu de son arrestation, en plein milieu du week-end dédié à la cérémonie, le dimanche 23 juin plus précisément. Si l’artiste n’était pas nominé aux BET Awards 2019, il a bien fait parler de lui… sur un autre registre !

Avec une âme provocatrice, YG s’était allié il y a deux semaines de cela à Da Baby pour s’attaquer à 6ix9ine dans le remix de “Stop Snitchin”, extrait de son album “4Real 4Real”. Il a donc été arrêté durant le week-end des festivités, pour conduite imprudente dimanche tôt le matin, alors qu’il se rendait au Club 1 OAK. Menottes aux poignets, le rappeur originaire de Compton en Californie, n’a pas fait très bonne impression.





D’après les dires du Shérif du Comté de Los Angeles, YG, Keenon Daequan Ray Jackson de son vrai nom, serait devenu “contrarié et non-coopératif” lors de son arrestation et aurait “utilisé un langage vulgaire envers les députés.” Le rappeur, âgé de vingt-neuf ans, aurait également été accusé de s’adresser à la foule, qui s’est formée autour de lui, de manière virulente.



Une vidéo de l’incident a bien sûr circulé sur internet, montrant les agents de police et les passants spectateurs de la scène communiquer avec tension, avant qu’un des policiers n’essaye de calmer la situation. YG a dû se soumettre à un test d’alcoolémie, prouvant qu’il n’était pas dans l’illégalité lorsqu’il conduisait son véhicule. Après avoir reçu un procès verbal pour conduite imprudente, il a été relâché.

-Anaïs Koopman