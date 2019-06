Voici les heureux détenteurs d’un BET Award pour l’année 2019 !

Et Cardi B mène la course, à son habitude…

Eh non, cette fois-ci, Cardi B n’a pas dû assurer son show en peignoir. En revanche, elle s’est vue remettre deux Awards, après avoir été nominée sept fois, soit bien plus que les autres artistes nominés aux BET Awards 2019, alors que Beyonce et Jay-Z ont cumulé trois nominations pour leur album en commun “EVERYTHING IS LOVE”. Retour sur les Awards reçus le week-end dernier à la Cité des Anges, dans la catégorie “musique”.

L'événement annuel a ouvert ses portes sur les coups de dix-sept heures dans l’enceinte du Microsoft Theater et était présenté par l’actrice Regina Hall. Un moment émouvant détonne : la remise d’un “Award Humanitaire” en honneur à Nispey Hussle et le discours plein d’espoir de sa mère, entourée de toute sa famille.





Côté performances musicales, Cardi B, DJ Khaled, Meek Mill ou encore les Migos ont enflammé la scène de la prestigieuse cérémonie, avant que les noms des gagnants ne soient dévoilés. Ainsi, Childish Gambino a remporté l’Award de la "Vidéo de l’Année” pour le clip engagé de “This Is America”, tandi que Beyoncé a été décrétée “Meilleure Artiste Féminine de Pop/R&B”. Du côté des hommes, c’est Bruno Mars qui peut se vanter de détenir ce titre.

Cardi B, quant à elle, a été élue la “Meilleur Artiste Féminine de Hip Hop”, tout comme Nipsey Hussle dans la version masculine. Elle reçoit également l’Award de “l’Album de l’Année” pour son projet “Invasion of Privacy”. Lil Baby remporte fièrement le titre de “Meilleur Nouvel Artiste” et les Migos celui du “Meilleur Groupe”. Au niveau de la “Meilleure Collaboration”, ce sont Travis Scott et Drake qui sont récompensés pour le hit “Sicko Mode”. Élue par le public, Ella Mai décroche le “Viewer’s Choice Award” pour son morceau sensuel “Trip”.

Clairement une année de réussite pour le monde du hip hop !

-Anaïs Koopman