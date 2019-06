Les nouveaux projets à ne pas rater cette semaine !

En ce jour de fête de la musique, on vous fait un petit récapitulatif des meilleurs sorties de la semaine !

Cette année comme l’année dernière, les fans de rap ne savent plus où donner de la tête tant les artistes leur proposent de contenus. Avec le streaming et la productivité grandissante des rappeurs, les plus fervents amateurs de bangers, de trap, de mélodies hip-hop, de rap ultra-technique ou même de zumba attendent chaque vendredi impatiemment pour se délecter des nouvelles et nombreuses pépites de leurs artistes préférés. En ce 21 juin, jour de fête de la musique, on ne déroge pas à la règle puisque il y a encore une fois eu une flopée de sorties ! Lil Nas X, Kekra, Makala, The Underachievers, Gucci Mane, Pi’erre Bourne et encore bien d’autres, on fait le point sur les plus grosses sorties de ce vendredi !

Lil Nas X - “7EP”

Après son hit international “Old Town Road”, beaucoup attendaient le premier projet de Lil Nas X pour le juger sur un format plus long. C’est maintenant possible puisque le jeune rappeur/chanteur de country a dévoilé ce vendredi son premier projet “7 EP” sur lequel Cardi B a été invité. Un 8 titre varié qui pourrait en surprendre plus d’un tant Lil Nas a su y trouver un mélange intéressant entre rap et influences country.

The Underachievers - “Lords of Flatbush 3”

Le duo de Brooklyn revient une nouvelle fois dans le game avec “Lords of Flatbush 3”, troisième épisode de leur série “Lords of Flatbush”. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera l’occasion de rentrer dans l’univers psychédélique des Underachievers entre bangers, flows catchy, ganja et folie douce… Un mélange qui fonctionne bien et que vous pourrez découvrir ou redécouvrir dans ce nouveau 9 titres.

Kekra - “Vréalité”

Artiste exceptionnel, validé par tout le public et le milieu du rap, il est temps que Kekra passe un cap niveau popularité et hérite du statut qu’il mérite dans la musique. Ce sera peut être la bonne cette fois avec son nouvel album de 13 titres, “Vréalité”, sorti aujourd’hui et dont on a déjà pu écouter un superbe extrait avec le morceau éponyme du projet en collaboration avec Niska. Un featuring d’autant plus exceptionnel que c’est le premier pour le rappeur masqué dont le flow, la maîtrise de l’autotune et l’univers unique font la force.

Gucci Mane - “Delusions of Grandeur”

C’est le retour du Trap God ! Après son dernier album “Evil Genius” sorti en décembre 2018, Gucci s’est activé en studio pour nous offrir un nouveau projet intitulé “Delusions of Grandeur”. Vous en avez surement déjà entendu quelques extraits avec les singles que Guwop a pu dévoiler comme les morceaux “Proud of You” ou “Backwards” par exemple. Côté featuring, ce projet de 18 tracks est chargé avec les présences de très gros noms parmi lesquels vous pourrez trouver Meek Mill, Gunna, Lil Baby, A Boogie Wit da Hoodie, Rick Ross et bien d’autres.

Cheu-B - “Icône”

Issu du groupe de trappeurs XVBarbar, Cheu-B est déjà bien connu du public de trap français. Après son dernier projet “Welcome to Skyland” sorti en 2017, le rappeur revient avec un nouveau disque intitulé “Icône” dans lequel il a invité quelques guests de marques avec Siboy, Cinco et Leto. 3 featurings donc, pour un 19 titres qui s’annonce explosif, qui devrait plaire au public du rappeur et qui va certainement agrandir sa fanbase.

Pi’erre Bourne - “The Life Of Pi’erre 4”

Après avoir oeuvré dans l’ombre, Pi’erre Bourne s’est enfin décidé à sortir son premier projet solo avec “The Life Of Pi’erre 4” ! Si vous ne connaissez pas forcément cet artiste, vous avez certainement eu l’occasion d’écouter son travail. Producteur de talent et rappeur également, Pi’erre a déjà travaillé avec des artistes importants comme par exemple Young Nudy, Playboi Carti ou encore Lil Yachty. Placements catchy, add libs déjantés et prods enivrantes voilà ce qui vous attend dans “The Life Of Pi’erre 4”!

Makala - “Radio Suicide”

Doué, unique en son genre, Makala a tout ce qu'il faut pour devenir l'une des figures de proue du rap suisse. Son premier album, intitulé “Radio Suicide” et sorti aujourd’hui, sera l’occasion pour lui de passer un cap en ce sens et de s’installer un peu plus dans la tête des français avec 21 titres éclectiques qui pourraient séduire les plus curieux...

Ilovemakonnen - “M3”

Vous avez certainement déjà entendu “Tuesday” résonner dans votre boîte de nuit préférée ou chez votre voisin fan de rap U.S. Eh bien son auteur, Ilovemakonnen, vous offre un nouvel EP intitulé “M3”! Si le projet ne contient que 6 morceaux, ce sera largement assez pour apprécier les flows et le sens de la mélodie criant de cet artiste polyvalent naviguant sans cesse entre le rap et le chant.

B.O.B - “Southmatic”

Vous l’avez peut être déjà oublié, mais B.O.B était au top des charts il y a 10 ans de cela ! Vous vous souviendrez assurément de son morceau “Airplanes”, tube international, qui tournait dans toutes les playlists de l’époque. Eh bien ce bon B.O.B nous ressort aujourd’hui un album que les nostalgiques se feront un devoir d’aller écouter avec intérêt. Disponible depuis 00h, le projet comporte 16 titre et se nomme “Southmatic” !