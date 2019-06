Nekfeu : l’album et le clip surprise sont disponibles !

Nekfeu fait sensation en dévoilant un album inédit accompagné d'un clip.

Vous pensiez que Nekfeu allait s’arrêter sur la sortie de son album "Les étoiles vagabondes", c'était mal le connaitre ! Nekfeu ne fait pas son GRAND come-back à moitié et pour aller toujours plus loin, il dévoile un album surprise, au grand plaisir de ses fans : "Les étoiles vagabondes : Expansion".

Après avoir fait sensation avec une séance unique à guichets fermés dans les cinémas Pathé-Gaumont le 6 juin dernier avec plus de 100 000 spectateurs et avoir dévoilé un album le même jour, le rappeur de L'Entourage nous surprend avec un nouvel opus, on peut dire que rien n'arrête le Fennec.

On rappelle que "Les étoiles vagabondes" a déjà été certifié disque de platine avec de nombreuses collaborations dont Damso sur le tube "Tricheur", Vanessa Paradis, ou encore, Nemir, le lyriciste a fourni de quoi satisfaire sa large fan base.

Cette fois-ci, Nekfeu a annoncé ce projet surprise de manière encore plus originale. En effet, aujourd’hui, il a lancé un live sur sa chaîne YouTube avec un décompte qui a commencé à 16h pour se terminer à 18h, heure à laquelle cet opus est sorti. Ken Samaras, de son vrai nom, qui s’était effacé du game depuis son dernier projet "Cyborg", sorti en 2016, revient fort cette année.

Nekfeu est "Sous les nuages"!

Pourquoi sortir qu’un album surprise lorsque l’on peut aussi dévoilé un clip inédit? Pour accompagner la sortie de "Expansion", Nekfeu dévoile le clip du premier extrait nommé "Sous les nuages", un gros banger trap où on retrouve le rappeur de 29 ans plus énervé que jamais !

Quoi de mieux pour passer une bonne fête de la musique ?

Peinda.B.