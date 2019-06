Jul dans un teaser de la Casa de Papel !

L’ovni marseillais est vraiment de partout.

Jul n’a pas le temps ! Alors qu’il a balancé un énième album surprise “Rien100Rien” le 14 juin dernier, l’artiste âgé de vingt-neuf ans nous prouve une fois de plus que le titre de ce dernier projet n’est pas juste là “pour faire beau”. L’ovni marseillais est un bosseur, un vrai. Et il n’hésite pas à s’aventurer hors de sa zone de confort. Il a justement été vu dans un teaser original de la Casa de Papel !

Quelques jours après la sortie du clip du morceau “JCVD”, qui fait partie de “Rien100Rien”, Jul nous surprend une fois de plus, alors qu’il se retrouve aux côtés d’un nouveau personnage de la série espagnole déjà culte, prénommé Marseille et dont le rôle sera joué par l’acteur Luka Peros. Un clin d’oeil évident à sa ville, qu’il honore souvent dans ses créations musicales. À l’occasion de la sortie très prochaine de la troisième saison de la Casa de Papel, qui sera disponible dès le 19 juillet sur Netflix, Jul a décidé de passer à la vitesse supérieure.





La vidéo de teasing joue avec humour sur l’accent marseillais propre à Jul et aux autres habitants de la cité Phocéenne, et a déjà rencontré un immense succès en termes de vues, de commentaires et de partages enthousiastes via les réseaux sociaux. Très heureux de cette collaboration également, Jul en personne a commenté la vidéo en question de la légende suivante : “la zone fait rentrer Marseille dans la team en or” et d’un drôle de hashtag : #DorEtDePapel”... On reconnaît bien le rappeur dans cette signature.

Mention spéciale pour le commentaire de Netflix France sur la vidéo postée via le compte Instagram de Jul : “T’es le sang” !

-Anaïs Koopman