50 Cent demande de l'argent à Biz Markie et reçoit des coupons alimentaires!

Biz Markie rembourse 50 Cent à l'aide des coupons alimentaires.

Le 15 juin dernier, 50 Cent et le rappeur Biz Markie figuraient parmi les têtes d'affiche du festival Art Of Rap de Minneapolis. Dans les coulisses, Curtis Jackson a demandé à Biz l’argent qu’il lui devait. Mais au lieu de cela, l'artiste de 55 ans lui tendit des coupons alimentaires.

Biz Markie est un rappeur emblématique de la scène new-yorkaise depuis plus de 30 ans, il a notamment participé à Men In Black II au côté de Will Smith et Tommy Lee Jones.

Le producteur de Power a immortalisé le moment sur Twitter ce mercredi 19 juin.

"J’ai rencontré Biz Markie dans les coulisses à Minnesota. J'ai dit Biz, j'ai toujours aimé ta musique et tout, mais j'ai besoin de l'argent que tu me dois. LOL, il avait des coupons alimentaires".

Quelques jours auparavant, Biz avait mis un point d'honneur en alertant ses 225 500 followers d’Instagram qu'il était en train de s'occuper de sa dette avec l’auteur de Get Rich Or Die Tryin. "J'ai payé 50 cent l'argent que je lui devais", a-t-il écrit.

Fifty a fait le tour des comptes récemment et a exigé de l’argent de nombreuses personnes. Le mois dernier, il a convoqué sa co-star de Power, Rotimi, pour une dette de 300 000 dollars. Rotimi a fini par déboursé rapidement 100 000$. Teairra Mari, DC Young Fly et Young Buck font partie des autres débiteurs et 50 Cent n’est pas près de leur lâcher la grappe car il continue à leur lancer des pics sur Instagram.

Le rappeur de 43 ans, à cette-fois ci joué sur le ton de l’humour pour distraire la toile comme il sait si bien le faire.

Peinda.B.