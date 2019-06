Drake confirme l’arrivée d’un album et a sa propre statue de cire !

Toujours plus du côté du Champagne Papi…

Le Champagne Papi a des raisons de faire péter le magnum ! Alors qu’il vient de sortir deux morceaux inédits à l’occasion du titre de champion NBA des Toronto Raptors, il serait bel et bien en train de plancher sur un nouvel album… pendant que sa version statue de cire a été dévoilée !

Celui qui peut se vanter d’être plus fort que les Beatles dans le Billboard Hot 100 a désormais sa propre statue de cire au prestigieux musée Madame Tussauds de la ville de Las Vegas, notamment au côté de celles de Notorious B.I.G. ou encore de Justin Timberlake et Britney Spears... C’est la taille réelle du rappeur qui a été reproduite en statue, habillée d’un sweat OVO, nom de son label. La figurine est mise en scène dans le cadre d’un spectacle interactif proposé par l’artiste James Turrell et basé sur le clip du hit “Hotline Bling”.

Côté production musicale, Drizzy avait déjà affirmé qu’il planchait sur son prochain projet, lors de son passage à Londres pour son “Assassination Vacation Tour” en avril dernier, durant lequel il nous avait également laisser espérer à une collaboration avec l'artiste J.Cole. Des séries de photos légendées d’un efficace “Album Mode” laissent penser à une sortie prochaine d’un nouvel album, attendu par une très large fanbase.

-Anaïs Koopman