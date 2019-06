Drake plus fort que les Beatles !

Drake devient le concurrent direct des Beatles dans le Billboard Hot 100.

Lorsqu'il s’agit de ventes, Drake est un sérieux concurrent dans le domaine, mais là, il entre carrément dans l’histoire de la musique en battant les Beatles. Le 6 God fait de nouveau son entrée dans le fameux top 10 du Billboard Hot 100 avec son featuring sur le morceau "No Guidance" de Chris Brown.

Cette entrée dans ce classement le lie désormais pour la deuxième fois de sa carrière au goupe mythique les Beattles, un record dans l’histoire du Billboard.

Champagne Papi est au coude à coude avec les Beattles, effectivement, il cumule autant d'entrée dans ce top 10 que les Fab Four. C'est la 34ème fois que Drake s’empare de la tranche supérieure du Billboard Hot 100, il ne reste plus devant lui que Madonna qui cumule 38 singles classés dans le top 10.

En d’autres termes, un nouvel album devrait suffire à Drake pour prendre la première place. Selon Billboard, "No Guidance" est la 12ème collab de Drake à figurer dans le top 10, ce qui signifie qu’un feat avec Drake est le succès assuré.

Madonna et les Beatles ont été les seuls artistes à avoir le privilège d’obtenir cette reconnaissance à chacun de leurs projets, jusqu’à présent, aucun artiste n’avait pu s’immiscer dans cette élite du Billboard Hot 100.

Cela était sans compter sur Dreezy ! Ce qui est le plus surprenant, c’est la vitesse à laquelle Drake a réussi à s’imposer comme leader en termes de ventes : ses 34 entrées ont eu lieu en seulement dix ans !

La domination du leader d’OVO est impressionnante, d’ailleurs "No Guidance" est son 19e titre à entrer dès sa sortie dans le top 10, c’est un record !

C'est aussi son 96e succès dans le Top 40 et sa 194e entrée dans l'ensemble de cette hiérarchisation. Rihanna, Michael Jackson et Mariah Carey, quant à eux, se trouvent juste derrière Drake et les Beatles.

