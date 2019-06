Aya Nakamura est milliardaire !

Et on dit “merci” à “Djadja”.

Plus rien ne l’arrête. Aya Nakamura n’a fait que de monter les marches en direction du succès depuis ce morceau transformé en hit, “Dajdja”, diffusé dans une multitude de pays, francophones ou non. Si sa réussite se mesurait jusqu’à maintenant en millions de “vues”, il se trouve qu’elle peut désormais être considérée… en milliards de visionnages !



Celle qui a récemment collaboré avec le rappeur Oboy sur le morceau “Je m'en tape” cumule près d’un milliard de vues sur sa chaîne YouTube, notamment grâce aux morceaux “Djadja”, “Copines” et “Comportement”. Elle succède donc fièrement, d’après un tweet partagé pour l’occasion, à la très célèbre Céline Dion et à l’auteure-compositrice-interprète et productrice française Indila quant à ce nombre astronomique de “vues”.



1 Milliard ???????? pic.twitter.com/HmYR7hCGFg — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) 13 juin 2019





Une ascension vraiment surprenante pour l’artiste âgée de seulement vingt-quatre ans et maman d’une petite fille. Son succès n’est pas seulement valorisé en termes de nombre de vues, puisque Aya Nakamura, qui a récemment enflammé la scène parisienne du Festival We Love Green a également été honorée par le New York Times et considérée parmi les jeunes européens les plus influents par le classement Forbes… suite à la certification de “disque d’or” reçue pour son deuxième album “Nakamura”, sorti en novembre 2018.

Autant vous dire que “la Nakamurance” ne devrait pas cesser de sitôt.

-Anaïs Koopman