Eminem, 50 Cent, Meek Mill ou encore Travis Scott : Ed Sheeran réunit les plus grands !

La tracklist du nouvel album de Ed Sheeran va faire beaucoup de bruit dans le rap jeu.

En février 2018, Eminem avait déjà invité Ed Sheeran à poser sa voix sur le morceau “River”, aux notes sentimentales. Une collaboration qui en avait surpris plus d’un et qui semble avoir plu aux deux artistes, puisqu’il remettent le couvert à l’occasion de la sortie prochaine du nouvel album d'Ed Sheeran. Intitulé “Collab No.6”, le projet sera teinté des flows de nombreux noms du rap game.



Une nouvelle assez surprenante, surtout lorsque l’on comprend que l’album ne sera composé que de featurings. La guest list de “Collab No.6”, qui porte bien son nom, est la suivante : Justin Bieber, Chance The Rapper, PnB Rock, Travis Scott, Young Thug, Meek Mill, A Boogie Wit De Hoodie, Bruno Mars, Skrillex, Stormzy, Cardi B, Camila Cabello et Eminem et 50 Cent, réunis sur le même morceau “Remember The Name”.



Que de surprises, donc, balancées par Ed Sheeran via un post Instagram remerciant les nombreux artistes ayant “partagé leur talent” avec lui pour ce projet qui verra le jour très prochainement, le 12 juillet plus exactement. Et pour les plus impatients, l’album est d’ores et déjà disponible en pré-commande !

-Anaïs Koopman