Un documentaire sur la vie de XXXtentacion sera bientôt diffusé.

Un hommage à l’artiste disparu lors d’une fusillade.

Alors que l’on vient à peine d’apprendre l’attaque d’un proche de XXXtentacion dans les mêmes conditions d’assassinat que ce dernier, l’annonce d’un documentaire retraçant la vie de l’artiste auteur de “Look At Me” a été faite, pour le bonheur de ses fans, toujours endeuillés, un an après son décès à l’âge de vingt ans.



Le 18 juin est donc une date tristement connue, puisque le rappeur C-Glizzy, qui était proche de XXXtentacion, a été touché d’une balle dans la tête en Floride alors qu’il est âgé de seulement seize ans. S’il devrait s’en sortir indemne ou presque, le lien avec l’assaut qui avait mis fin à la vie de ce dernier n’a pas encore été établi.





Du côté de bien meilleures nouvelles, le teaser d’un documentaire dédié au rappeur disparu devrait donc bientôt voir le jour, d’après la vidéo postée sur le compte Instagram de XXXtentacion, toujours actif. Un mélange de moments tels que des shows virulents ou encore des passages en prison ont été reconstitués et assemblés pour rendre compte de la vie vécue et du chemin parcouru par Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy de son vrai nom avant son décès tragique.



Pas de date de sortie pour le documentaire en question mais un “coming soon” (ça arrive bientôt) a été glissé en légende de la vidéo teasing, ce qui ne devrait pas passer inaperçu dans l’esprit du public encore existant de XXXtentacion.

-Anaïs Koopman