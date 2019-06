Gradur continue de teaser son retour !

Le rappeur Gradur dévoile un nouvel extrait de son sur son compte Instagram.

Gradur continue dans sa lancée, après nous avoir dévoilé le clip de son morceau inédit "Voyou" qui annonce son grand retour depuis la sortie de son dernier album : Where is l’album de Gradur en 2016, celui qui "fait des pompes et des tractions" dévoile l’extrait d’un morceau sur ses réseaux sociaux.

Ce dimanche, le Sheguey a posté sur son compte Instagram l’extrait d’un titre inédit avec la mention "#2.19". Cette légende ne fait que d’alimenter les rumeurs autour du retour de Gradur. Est-ce le 2ème extrait d’un futur album de 19 titres ? Ou est-ce alors tout simplement le titre de ce track ? Cet aperçu nous offre une instru mélancolique sur laquelle le rappeur de Roubaix kicke fort, un avant-gout pour le grand comeback de Gradur.

Cette année est définitivement l’année des grands retours, entre Nicki Minaj avec MEGATRON, Nekfeu avec Les étoiles vagabondes, Black M et Il était une fois, Damso avec QALF et bien d’autres artistes, le game n’aura jamais été aussi dynamique.

Le rappeur de 28 ans est célèbre pour ses bangers explosifs, s’il a disparu pendant quelques temps c’est pour revenir avec une machine à tubes, d’ailleurs, "Voyou" a déjà dépassé le million de vues sur Youtube en moins de 3 jours.

L’auteur du tube "Terrasser" qui est très proche de ses fans sur les médias sociaux n’a pas pu s’empêcher de dévoiler cet extrait, de quoi envouter les oreilles des fans le temps de la sortie officielle.

On vous laisse découvrir le teaser dévoilé par notre Sheguey national ci-dessous.

Peinda.B.