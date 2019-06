Découvrez le tracklisting de “Indigo”, le double album de Chris Brown !

Quelques jours avant la sortie du projet.

Alors qu’il figure dans le dernier clip de DaniLeigh pour le remix du morceau “Easy”, Chris Brown continue d’avancer et prépare du lourd, qui sortira dans quelques jours. Son neuvième et double album “Indigo” marquera le début de l’été 2019, puisqu’il sera dans les bacs dès le vendredi 21 juin prochain. On découvre enfin le tracklist du projet.

Le chanteur américain a dévoilé la liste des morceaux qui composeront “Indigo” il y a quelques heures à peine, nous affirmant que le projet sera composé d’un premier album de quinze tracks et d’un second de quinze sons, plus trois chansons bonus. Côté collaborations, Chris Brown nous réserve bien des surprises : ses fans pourront entendre à ses côtés les voix de H.E.R., Lil Jon, Juvenile, Juicy J, Nicki Minaj, G-Eazy, Lil Wayne, Joyner Lucas, Gunna, Drake, Justin Bieber, Ink, Tory Lanez, Trey Songz et Tank. Quinze featurings en tout pour trente-trois tracks, de quoi nous faire bouger tout l’été !

Une bonne nouvelle, attendue par un large public depuis la sortie de “Heartbreak On A Full Moon”, son dernier album, également double, sorti en 2017 et composé de quarante-cinq morceaux en tout... Si l’écoute du projet à venir vous donne envie de vous envoler pour les États-Unis, Chris Brown se prépare également pour son “Indigoat Tour”, qui se déroulera du 20 août au 19 octobre inclus !

-Anaïs Koopman