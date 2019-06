Jay-Z engage un avocat pour défendre une famille afro-américaine victime d'injustice!

Le rappeur Jay-Z offre son aide à une famille afro-américaine victime de violences policières.

Jay-Z va intervenir pour aider une famille de Phoenix, en Arizona, grâce à une assistance juridique après la vidéo récemment révélée de la police pointant une arme à feu sur leur enfant à la suite d'un vol à l'étalage.

L'incident s'est produit en mai dernier, Dravon Ames, sa fiancée Iesha Harper et leur fille de 4 ans faisaient leurs courses au supermarché Family Dollar lorsque l'enfant s’empara d’une poupée Barbie à l'insu des parents.

Après avoir quitté le magasin, ils se sont rendus en voiture dans un complexe d’appartements où ils ont affirmé avoir été approchés par un policier en colère qui avait menacé de les tuer. La vidéo de l'incident, devenue virale en quelque temps, montre des policiers en train de crier des obscénités au couple et à leur jeune fille.

Ames et sa compagne ont engagé une action en justice et réclament un dédomagement de 10 millions de dollars, mais aussi, le couple envisage de porter plainte pour négligence dans un litige contre les policiers qui ont agi de façon injuste.

Hov, très actif dans la lutte contre les violences policières, a mis l'un de ses avocats sur l'affaire. Le rappeur milliardaire aurait missionné Alex Spiro, son avocat personnel, pour se joindre à l'équipe juridique de la famille.

La maire de Phoenix, Kate Gallego, a publié une déclaration sur Facebook par rapport à cet incident choquant:

"Comme beaucoup d'autres, je suis choquée par ce que j'ai vu dans la vidéo décrivant l'interaction de la police de Phoenix avec une famille et de jeunes enfants. C'était complètement inapproprié et clairement non professionnel. Il n'y a aucune situation dans laquelle ce comportement est presque acceptable. En tant que mère, voir ces enfants placés dans une situation aussi terrifiante est plus que bouleversant."

La police de Phoenix mène une enquête sur la situation et a mis les deux agents sur les lieux en retrait. Reste à voir à qui la justice américaine donnera raison.

Peinda.B.