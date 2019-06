Lil Nas X annonce la date de sortie de son premier EP !

''7'' de Lil Nas X sera bientôt dans les bacs.

C’est une réelle success story à l'américaine. Celui qui s’est auto-sorti de la ruine grâce à un seul son compte bien continuer sur sa lancée. Après l’immense réussite du morceau “Old Town Road” remixé avec Billy Ray Cyrus et devenu hit, Lil Nas X balance bientôt un premier EP, pour le plaisir de ses fans et des adepts du country rap.

Il faut dire que le rappeur âgé de seulement vingt ans est vivement encouragé par les chiffres mirobolant relevés après la sortie de “Old Town Road” sur les plateformes de streaming ! Avec ce fameux track, Lil Nas X avait battu le record de streaming en une semaine jusqu’à ce moment-là détenu par Drake avec "Take Care"… Toujours aussi déterminé, il tease un nouveau projet depuis quelques semaines et en a même révélé la tracklist, confirmant les influences country auxquelles on peut s’attendre via une cover adaptée.

7 DROPS ON JUNE 21ST!! ???????????? pic.twitter.com/PVWouPL18K — nope (@LilNasX) 15 juin 2019

On savait que le fameux projet sortirait durant le mois de juin, on a désormais la confirmation que l’on pourra l’entendre dès le vendredi 21 juin prochain, à l’occasion de la fête de la musique. On note également qu’un autre guest que le chanteur de country Billy Ray Cyrus posera sa voix dans “7”, il s’agit du chanteur de OneRepublic Ryan Tedder sur le morceau encore inconnue du grand public, “Bring U Down”. À vendredi !

-Anaïs Koopman