Jok’air offre un film à son public pour la réédition de son dernier album “Jok’Travolta”, “La Fièvre” !

A l’occasion de la sortie surprise de “La Fièvre”, réédition de son album“Jok’Travolta”, Jok’air a dévoilé un film regroupant les clips !

Alors que Jok’air vient de délivrer son dernier album “Jok’Travolta” le 29 mars dernier, le rappeur a décidé de surprendre son public en sortant ce vendredi une réédition surprise de ce projet. Nommée “La Fièvre”, cette réédition est composée de “L’amour est dans le binks” (dont le clip est déjà disponible) ainsi que de 15 titres inédits où l’on retrouve des invités de marques. Jazzy Bazz, Leto, Isha, Siboy, Spri Noir ou encore Alkpote, voici quelques un des noms que l’ancien de la MZ a réussi à réunir sur son nouveau disque.

Musicalement, le projet s’inscrit clairement dans une direction différente par rapport à celle de l’album original. Quand sur “Jok’Travolta” Jok’air s’est aventuré sur des terrains très pop et chanté avec le talent qu’on lui connaît, le rappeur a cette fois pris des directions beaucoup plus sombres, plus trap, très turn up avec “la Fièvre”. Le résultat, c’est un ensemble de morceaux ou featuring réussis, kickage et flows entrainants s’entremêlent.

Pour continuer en beauté, Jok’air ne s’est pas contenté de clips pour illustrer “La Fièvre” mais a préféré réaliser un film entier ! Disponible sur Youtube, ce film permet de mieux comprendre l’artiste ainsi que son mode de vie et se compose d’un mélange de clips de tracks issus de la réédition, d’extraits d’interviews et de vidéos tirées des réseaux sociaux.

On retrouve également dans ce documentaire les interventions de proches de Big Daddy Jok, de rappeurs qu’il a invité, mais aussi de personnalités publiques telles que Seb La Frite ou Bilal Hassani.

On vous laisse découvrir la vidéo ici :