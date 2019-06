Booba : cette fois, il clashe Nekfeu !

Jamais las du clash, le Duc a une nouvelle cible.

Depuis qu’on entend un peu moins parler de l’octogone qui attend Booba et Kaaris en septembre prochain sur la terre Suisse, le Duc de Boulogne continue à s’acharner sur qui ose le défier, de prêt ou de loin. Après avoir relancé le clash avec Damso, il s’attaque désormais à Nekfeu, dont le récent projet “Les Étoiles Vagabondes” est sorti le 6 juin dernier.



Dans ce dernier, une collaboration avec Damsodems sur le morceau “Tricheur”. Toujours à l'affût, Booba n’est bien sûr passé ni à côté du titre, ni de ses lyrics. Parmi les punchlines balancées par son ancien poulain, la suivante : “Les maisons de disques sont des salopes, c’pour ça qu’elles font des avances. J’f’rai pas deux fois la même erreur”. Une référence claire et assumée au différend qui oppose Damso à Booba, depuis que le premier a décidé de s’affranchir de 92i, le label du second.



Tu es coupable de clash par association ????⚖️ — Booba (@booba) 13 juin 2019



Reçue comme une provocation par B20, il n’a pas hésité à afficher Dems, qu’il qualifie de “petite p*te ingrate” sur son compte Instagram, devenu vrai sanctuaire du clash, en le menaçant de lui montrer “ce qu’est la piraterie”. Cela ne lui suffisant pas, Booba a ensuite décidé de s’en prendre à Nekfeu, qu’il accuse d’être “coupable de clash par association”, sur Twitter cette fois-ci. En effet, le Fenneck a affiché fièrement le teasing de la version physique de son projet, inspirant par là même la réaction de son nouvel adversaire.

Une bouteille lancée dans la mer des tweets assassins, que Nekfeu, plutôt discret, ne ramassera pas forcément !

-Anaïs Koopman