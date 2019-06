Nipsey Hussle récompensé aux BET Awards !

Un Award Humanitaire a été dédié au rappeur disparu.

Son travail philanthrope a été officiellement reconnu, suite à son décès. Nipsey Hussle avait entamé une mission d’aide aux autres, plus particulièrement à travers sa campagne Marathon, afin d’oeuvrer pour la sécurité et la justice. L’objectif principal était de soutenir les américains au passé criminel, notamment lors de leur réinsertion professionnelle et sociale. C’est lors de la cérémonie des BET Awards, qui se déroulera le 23 juin prochain à Los Angeles au Microsoft Theater, que Nipsey Hussle sera couronné d’un award humanitaire, à titre posthume.

D’après l’annonce faite par Connie Orlando, la Vice Présidente et Responsable de la programmation de la prestigieuse cérémonie via un post Instagram, Nipsey Hussle, “artiste et leader prolifique”, “était très enclin à conduire un changement pour l’amélioration de sa communauté, en responsabilisant et mettant à contribution les personnes dans le besoin et usant de sa bonne influence de leader hautement respecté”. Toujours d’après Connie Orlando, la disparition de l’artiste, qui date du 31 mars dernier, a été une “immense perte pour le monde du divertissement et de la culture”.

C’est donc un “honneur considérable” pour le BET d’honorer la mémoire de Nipsey Hussle de la sorte et ainsi de ne pas oublier ses revendications et son “engagement pour le changement social”. Une manière aussi de souligner la reconnaissance de sa communauté, ainsi que sa volonté de faire perdurer sa mission dans le cadre de la campagne Marathon.

