Le crew de Dreamville envoie les deux premiers singles de son projet “Revenge Of The Dreamers III” !

Après avoir annoncé la future sortie de la compilation “Revenge Of The Dreamers III”, regroupant tous ses artistes, le label Dreamville dévoile deux singles inédits extraits du projet !

Alors que les fans de hip-hop et de rap US attendent avec impatience la sortie du projet du label Dreamville ,“Revenge Of The Dreamers III”, il semble que deux des morceaux issus de la compilation aient été dévoilé au public.

Nommés “Got Me” et “Down Bad” les deux titres sont très efficaces dans des registres pourtant radicalement différents. Quand le premier s’inscrit dans une vibe RnB un peu soul, presque sensuelle, le second se place comme un track dynamique avec des couplets très kickés et des flows variés qui forment un ensemble explosif.

Beaucoup de gros noms se côtoient déjà pour ces deux premiers extraits, avec Ari Lennox, Omen, Ty Dolla $ign ainsi que Dreezy pour “Got Me” et J.I.D, Bas, J. Cole, EarthGang et Young Nudy pour “Down Bad”.

Ce sont là des singles de qualité, qui annoncent un projet solide et diversifié où vous retrouverez tous les artistes du label Dreamville comme J. Cole, Bas ou Cozz (entre autres).

Réalisé en 10 jours en janvier dernier à Atlanta, “Revenge Of The Dreamers III” est le résultat d’une session d’enregistrement intense dont J.Cole a été le principal instigateur en invitant les membres de son label ainsi que des guests exceptionnels tels que DJ Khaled, T.I, Young M.A ou encore Mike Will Made it. Des artistes qui pourraient éventuellement être présent dans le projet...

Aucune date de sortie n’a encore été dévoilée pour cette compilation, mais en attendant vous pouvez découvrir les deux extraits “Got Me” et “Down Bad” ici :