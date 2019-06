Kanye West et Cyhi The Prynce annoncent un album pour l'été !

Kanye West et Cyhi préparent un projet pour cet été.

CyHi The Prynce et Kanye West ont plusieurs projets en préparation et que les fans n’attendront plus longtemps pour les entendre.

Dans une interview, le lyriciste de Géorgie affirme qu'un projet est supposée tomber "dans moins de trois mois". Cependant, Prynce est restée muet sur le fait de savoir si l’une des sorties à venir est ou non Yandhi, de Yeezy.

"Kanye et moi travaillons sur quelques albums. Vous les aurez donc à la fin de l’été. Aussi, mon album solo aussi. Cela va être cinq fois meilleur que mon premier album."

Le deuxième album de CyHi n’a pas encore de titre, il s'est exprimé à ce sujet:

"À l’heure actuelle, nous n’avons que trois titres. Mais une fois que nous aurons terminé l'album, nous pourrons avoir une idée du titre qui convient le mieux aux autres."

La suite du disque de No Dope On Sundays, acclamé par la critique en 2017, n’est que le début des projets solo du collaborateur de longue date de Kanye. Si tout se déroule correctement, Cydel Young, de son vrai nom, dit qu'il "cherche à faire trois albums au cours des 14 prochains mois".

Celui qui a été conseiller à Kanye West par Beyoncé en personne, va surement connaitre une notoriété plus grande cette année en vu de toutes ses collab’ à venir avec Ye. Le mari de Kim Kardashian qui vient d'accueillir un quatrième enfant est sur tout les front cette année, effectivement, il continue ses Sunday Service, mais aussi, il travaille il multiples projets en tant que producteur et collaborateur.

Peinda.B.