Les DTF teasent un morceau en collaboration avec Ademo !

Alors que PNL est au sommet du rap depuis la sortie de “Deux Frères”, il semble que le duo de rappeur DTF ait réussi à obtenir un featuring avec Ademo !

Plus que jamais, les PNL sont sur le toit du monde de la musique. Avec des albums qui cartonnent et même une arrivée dans le textile qui draine déjà un sacré public, le duo s’impose déjà dans l’histoire du hip-hop en France. Avec une image travaillée une bonne communication, une absence totale d’interview et surtout de featuring, le groupe a su créer sa bulle sans se mélanger au reste du monde du hip-hop. Un mélange qui pourrait pourtant prendre fin bientôt puisqu’après quelques années sans aucun featuring, Ademo semble de nouveau disposé à collaborer avec d’autres artistes.

En effet, ce sont les DTF qui pourraient avoir réussi à arracher ce feat au frère de N.O.S. Souvent comparés à PNL et signé sur leur label “QLF”, les deux membres du groupe, RKM et RTI, étaient tout trouvés pour collaborer avec l’un des membres des “Deux Frères”, tant leur musique et leur identité tendent à se rapprocher de celles de leurs aînés.

C’est sur instagram que la nouvelle est tombée et plus précisément avec la story de l’un des membre de DTF, RKM (Karim de son vrai nom). On y voit le rappeur s’ambiancer sur un extrait de la collaboration où l’on entend notamment la voix d’Ademo (qui est également tagué dans la story). S’il n’est pas encore sorti, le morceau semble s’inscrire dans la lignée de la vibe cloud qui caractérise PNL, même s’il reste rythmé, dansant, parfiat pour la saison estivale qui s’annonce.

Aucune information n’a encore été dévoilée quant à une future sortie du titre, en revanche on peut soupçonner qu’il puisse être présent sur le prochain projet des DTF. Projet qui pourrait voir le jour assez rapidement au vu de la productivité du duo ces derniers temps avec les sorties notables de “Kira” et de “Me Gusta”.