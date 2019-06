Nas tease "The Lost Tapes 2" sur Instagram!

Nas a annoncé la sortie de "The Lost Tapes 2" sur son compte Instagram.

Voici une nouvelle qui va réjouir les fans du rappeur Nas !

L'icône du hip-hop a annoncé hier sur son compte Instagram que la seconde édition tant attendue de son album The Lost Tapes était sur le point de sortir du four.

La révélation a été faite dans un court clip vidéo zoomé sur un prototype de cassette en marbre blanc endommagé tenu par Nas lui-même. Dans ce teaser, Nas porte des gants blancs et une blouse de laboratoire scientifique assortie comme pour dire qu’il a trouvé l’antidote parfait pour que le deuxième volet de The Lost Tapes foudroie le game.

Aucune date de sortie n'a été encore annoncée pour The Lost Tapes 2 au moment de la publication.

La première édition de ce projet était une compilation de morceaux inédits dont "No Idea’s Original", "Purple","Doo Rag", ou encore,"Blaze a 50". De plus, l’opus avait fait ses débuts au 10e rang du palmarès des albums Billboard 200 lorsqu’il est sorti en 2002.

Nasir Bin Olu Dara Jones, de son vrai nom, a célébré le 25e anniversaire de son premier album classique Illmatic en avril et son dernier opus, Nasir, fête ses un an cette semaine, le 15 juin. Mais aussi, Nas commencera sa tournée en tête d'affiche dans 22 villes américaine avec Mary J. Blige à partir de juillet prochain.

L’artiste de 45 ans arrive à se renouveler avec le temps, il prospère depuis plus de 25 ans dans le rap game. Ce OG n’a maintenant plus rien à prouver, mais on s’attend déjà à un kickage énervé dans The Lost Tapes 2.

Peinda.B.