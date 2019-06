Jul annonce un album surprise intitulé "RIEN100RIEN"!

Le rappeur marseillais Jul revient sur le devant de la scène avec un nouvel album intitulé "RIEN100RIEN" prévu pour vendredi prochain !

Ses fans pourront en témoigner, Jul ne chôme pas ! Avec pas moins de 14 albums à son actif depuis 2014, le rappeur travaille sans arrêt et ne cesse de fournir de la musique à son public. Une musique de qualité puisque l’artiste de la cité phocéenne est aujourd’hui considéré comme l’un des plus gros nom du hip-hop français et accumule les distinctions ainsi que les chiffres de vente à chaques sorties !

Toujours dans la continuité de sa productivité exceptionnelle, le J a décidé de faire une surprise au public rap en annonçant un nouvel album nommé “RIEN100RIEN” via une photo sur son compte instagram. On y découvre ce qui sera certainement la cover du projet avec un Jul qui semble composer ses prochaines pépites, entouré d’un nombre impressionnant de distinctions et autres disques d’or ou de platines qu’il a pu recevoir pour ses travaux précédents.

L’album sera disponible dès vendredi prochain sur toutes les plateformes de streaming pour le plus grand plaisir des fans du J. Des fans qui ont d’ailleurs réussi à deviner que le rappeur marseillais préparait un projet, le forçant ainsi à l’annoncer avant la date prévue. C’est en tout cas ce qu’a lui même avoué Jul sur sa story instagram en ajoutant qu’il souhaitait au départ que “RIEN100RIEN” soit dévoilé sans aucune annonce préalable.

Avec ce nouveau disque, on peut en tout cas d’ores et déjà s’attendre à quelques vibes estivales, rythmées et autotunées sur lesquelles vous ne cesserez de vous déhancher cet été !