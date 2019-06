Toujours vexé, Dj Khaled se vante d'avoir finalement battu Tyler, The Creator.

Le combat continue… du côté de Dj Khaled !

Décidément, Dj Khaled n’est pas content ces temps-ci. Après avoir balancé un onzième et nouvel album intitulé “Father of Asahd”, le DJ et producteur américain semble être bloqué dans son insatisfaction. Et pour cause, il n’a pas hésité à se clasher avec Tyler, The Creator, concernant les résultats obtenus par le récent projet de ce dernier, “Igor”, sorti le 17 mai dernier également. Finalement, si les scores de “Igor” étaient plus élevés que ceux de “Father of Asahd” dans un premier temps, Dj Khaled n’a pas hésité à se vanter d’un retournement de situation par la suite...

Il faut dire que Dj Khaled s’est donné à fond pour la sortie de cet album, en l’accompagnant d’une série de huit clips sur quinze morceaux. C’était sans compter le succès effarant de “Igor”, qui a fait entrer Tyler, The Creator dans l’histoire, puisqu’il est devenu le premier rappeur à atteindre la première place du célèbre classement Billboard. Une performance qui a fortement dérangé Dj Khaled, qui a poussé le vice jusqu’à qualifier la musique de son nouvel adversaire de “merde mystérieuse”... avant de déposer plainte contre Billboard, qui aurait omis de compter plus de 100 000 ventes pour son album.

Ne lâchant toujours pas le morceau, Dj Khaled a finalement affirmé avoir dépassé Tyler, The Creator cette semaine, d’après le classement Billboard… apparemment remis à jour ! Toute une histoire, donc, qui aurait bien fait rigoler son concurrent favori…

-Anaïs Koopman