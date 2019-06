Machine Gun Kelly dévoile la date de sortie de “Hotel Diablo”... et un tatouage !

Que de surprises de la part de MGK.

Le rappeur texan n’est pas q’un adversaire féru de Slim Shady. Même s’il l’a défié de nouveau lors d’un live à Detroit il y a quelques jours, l’artiste continue de plancher sur son propre projet à venir. La sortie de cet album, au nom de “Hotel Diablo”, est imminente et suivra de près le tatouage que Machine Gun Kelly s’est offert sur le derrière du crâne, pour l’occasion.

“Hotel Diablo” verra le jour le 5 juillet prochain, d’après le dernier post Instagram de MGK, aussi efficace que fou ! Pour toute légende, l’artiste âgé de vingt-neuf ans se contente de mentionner la date de sortie de “#HotelDiablo”. C’est dans le corps du post que l’on saisit toute la détermination de Machine Gun Kelly à nous livrer une bombe digne de ce nom. Filmé en train de se faire tatouer l’arrière de la tête du doux nom du projet à venir, il n’a pas hésité à se raser les cheveux pour une meilleure visibilité.





Une audace qui n’est pas sans nous rappeler d’autres actions téméraires de la part de Machine Gun Kelly, qui n’hésite pas à s’imposer, notamment lors de nombreux clashs virulents avec Eminem. N’oublions pas qu’il sait aussi bien s’entourer, comme dans son dernier album “Bloom”, qui date de 2017 et dans lequel on pouvait entendre les flow de Quavo et de Ty Dolla Sign.



Si l’on ne connaît pas encore la tracklist, ni la guestlist du projet, ce dernier s’annonce aussi corsé que son Hotel Diablo Tour ou encore que de son merchandising intitulé “Rap Devil” et faisant référence à son rival actuel. On attend encore la cover de l’album, qui nous aidera à patienter jusqu’au 5 juillet prochain.

-Anaïs Koopman