DJ Khaled attaque le Billboard en justice !

Mécontent du résultat de ses ventes, DJ Khaled décide de déposer plainte contre le Billboard américain.

DJ Khaled serait en train de préparer un procès massif contre Billboard pour avoir omis de compter plus de 100 000 ventes de son album Father Of Asahd. Les avocats de Khaled ont envoyé une lettre à Silvio Pietroluongo, vice-président directeur de Billboard, chargé du développement des cartes et des données, le menaçant de poursuites judiciaires.

Pour stimuler ses ventes, Khaled avait effectuer un partenariat avec une marque de boisson énergétique, un merchandising qui faisait totalement partis de l'accord entre Khaled et Billboard. Le magazine américain est revenu sur sa décision sans prévenir le DJ le plus célèbre du rap game américain.

Une source proche de Khaled s'est exprimé sur l'affaire: "Lorsque l'équipe de Khaled a tenté de faire appel, Billboard a refusé de céder".

En conséquence, l'album de Tyler, The Creator: IGOR, a fait ses débuts au premier rang, tandis que le père d'Asahd a pris la deuxième place. De plus, il paraitrait que le merchandising de Tyler a bien été pris en compte dans le classement , ce qui rendrait la situation encore plus injuste.

Dans un article récent, Billboard a annoncé qu’il était en train de réviser ses règles de hiérarchisation. Un représentant de Billboard a déclaré que les 100 000 ventes avaient été disqualifiées, mais a admis qu'un nombre non divulgué de ses ventes n'avait pas été comptabilisé en raison "d'étranges anomalies dans les données".

Ce n'est pas la première fois que ce genre de polémique entoure le classement Billboard. Effectivement, l'année dernière, Nicki Minaj remettait en cause la méthode de comptabilisation du hit-parade américain lorsque son album Queen s'est retrouvé en deuxième place derrière Astroworld de Travis Scott. Le Billboard américain est-il sur le point de perdre sa légitimité?

Tyler, The Creator, quant à lui, continue de lancer subtilement des pics à Khaled alors qu'il célèbre le succès d'IGOR, son premier album niméro 1.

Peinda.B.