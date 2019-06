Kekra révèle la date de sortie et la pochette de son prochain album !

Du sale s’annonce pour le rappeur masqué.

On l’attendait au tournant : quelques semaines après la sortie du clip de a collaboration avec Niska, Kekra nous annonce la sortie imminente de “Vréalité”, son projet à venir, qui portera donc le même nom, d'après la récente annonce faite par l'artiste lui-même sur Instagram.

Une nouvelle bombe s’apprête donc à exploser sur le rap français et devrait faire du bruit. “Vréalité” devrait être aussi sombre que sa pochette signée par le directeur artistique et photographe Fifou, et sur laquelle des visages camouflés hantent l’image en noir et blanc. Les fans du rappeur originaire de la commune française de Courbevoie devraient en avoir le coeur net dès le 21 juin prochain. Une date symbolique, puisque le jour de la fête de la musique actera la sortie d’un nouveau chapitre dans la carrière de Kekra, qui partage la cover de l'album en question via ses réseaux sociaux.

Un projet qui tourne réellement une page pour l’artiste, qui a déjà gâté son public d’une série de trois “Vréel”... Et même si l’on en connaît pas encore le sommaire, “Vréalité” devrait se placer à la hauteur de nos attentes. Plus qu’une dizaine de jours avant d’en entendre davantage… en espérant un extrait visuel d’ici là ? La suite nous le dira.

-Anaïs Koopman