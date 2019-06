Nekfeu fait déjà tomber des records !

Le Fennec s’envole très haut dans “Les Étoiles Vagabondes”...

On ne parle presque que de ça, dans le monde astral. Le dernier et troisième projet solo de Nekfeu, aka “Les Étoiles Vagabondes”, semble déjà rencontrer le succès qu’on avait osé lui prêter par avance. À la fois un album de dix-huit tracks et un documentaire, qui a été uniquement diffusé le 6 juin dernier, la récente initiative que signe Nekfeu semble ravir l’ensemble de son public.



La preuve, en chiffres : Nekfeu remporte un record en vingt-quatre heures avec “Les Étoiles Vagabondes”, album le plus streamé en cette courte période de temps sur la plateforme française de streaming, Deezer. Il faut dire que le projet était attendu au tournant par la large fanbase de l’artiste originaire de La Trinité, deux ans après la sortie de son deuxième album solo, "Cyborg".

Un succès qui place le rappeur sur un trône à portée non pas seulement nationale, mais aussi internationale. En effet, Nek le Fennec a été le sixième artiste le plus écouté au monde sur l’autre plateforme de streaming Spotify : presque quinze millions d’écoutes durant le lendemain de la sortie officielle du projet musical. Un score qui le place devant le Champagne Papi Canadien, ou encore Post Malone. Rien que ça !





Si les résultats sont déjà hauts, il devraient continuer leur course folle vers le sommet, à en croire les chiffres communiqués par le SNEP qui décompte plus de vingt-cinq mille ventes en seulement trois jours, de vendredi à dimanche compris. Le début d’un grand honneur pour Nekfeu après un retrait aussi mérité que fructueux sur les terres nippones.

-Anaïs Koopman