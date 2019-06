Mac Miller : un inédit révélé !

Alors qu'il est décédé depuis neuf mois déjà, Mac Miller ne laisse toujours pas insensible. La preuve avec le titre "Real" produit par Metro Boomin' qui vient d'apparaître sur la Toile.

Mac Miller est décédé le 7 septembre 2018 d'une overdose. Pourtant, sa musique parle encore au plus grand nombre. La preuve avec l'émoi suscité par la révélation d'un titre inédit, "Real" produit Metro Boomin' qui vient d'apparaître sur Internet.

La douleur est toujours aussi intense tant la mort du rappeur de Pittsburgh a laissé un grand vide dans le rap game américain et chez les fans du monde entier. Forcément, des titres posthumes font ça et là leur apparition comme ça a été le cas, comme chez 2Pac notamment où cela est devenu un véritable business.

Pour Mac Miller, on n'en est pas encore là. Mais le titre "Real" produit par Metro Boomin est surprenant à plus d'un titre. Si le beatmaker développe un univers envoûtant et sombre, ce qui glace le plus le sang, c’est que dans ce morceau, Mac Miller évoque plusieurs fois sa propre mort dans ses lyrics comme si le MC de Pittsburgh envisageait déjà le pire… Flippant en tout cas quand on sait ce qu’il est advenu par la suite.

Evidemment, "Real" n’est pas le premier morceau de Mac Miller à fuiter sur le Net depuis la mort de son auteur puisqu’en mai dernier, un titre intitulé "Benji The Dog" était déjà apparu sur la Toile avant de disparaître de toutes les plateformes.

Alors qu’un documentaire sur la vie de Mac Miller a déjà été annoncé, ces deux titres mis en ligne à aussi peu d’intervalle sont-ils le signe qu’un album posthume est en production ? Si on en croit le producteur Thelonious Martin, d’autres morceaux ne devraient pas tarder à apparaître en ligne, prélude à un disque que Mac Miller aurait eu le temps d’enregistrer avant sa mort, en collaboration avec Madlib.

De quoi combler, un peu, le vide laissé par sa mort.