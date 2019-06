Future annonce un EP pour l'été!

Le nouveau projet de Future va voir le jour le 7 juin.

Les fans de Future n’attendront pas longtemps pour son prochain projet. Le fondateur de Freebandz a annoncé un nouvel EP intitulé "SAVE ME ", qui devrait tomber ce vendredi 7 juin.

Nayvadius DeMun Wilburn, de son vrai nom, a dévoilé la pochette, le titre et la date de sortie de son projet sur son compte Instagram hier.

"Titre: SAVE ME, Artiste: Future Hendrix, Date de sortie: juin 7777777", écrit-t-il.

Future n’a pas précisé quel type de projet "SAVE ME" serait, ce qui laisse supposer qu’il s’agit d’un album ou d’un single. Mais quelques heures après son annonce, Apple Music a confirmé qu’il s’agissait bel et bien d’un EP.

"SAVE ME" fera suite à l’album The WIZRD de Future, paru en janvier dernier. Ce dernier opus avait fait sensation en se positionnant directement en numéro 1 du fameux classement Billboard 200, qui classe les meilleurs albums Outre-Atlantique, mais aussi, huit tracks du projet ont figuré dans le Billboard Hot 100 qui ordonne les singles de l’année.

Future a récemment divulgué un petit aperçu d’un inédit "Xanax Damag" qui devrait figurer sur son prochain EP.

Celui qui a enflammé la scène du festival "We Love Green" le week-end dernier enchaine les projets avec succès. Effectivement, Caeser Lee est sur tous les fronts, d’abord il est prêt à sortir "What a Time to Be Alive 2" avec Drake, de plus il prépare son deuxième projet perso en moins d’un an. On se demande ce que Future n’a pas encore fait dans ce rap game…

Peinda.B.