Lil Nas X : le tracklisting de son premier album est dévoilé!

Lil Nas X dévoile la tracklist de son premier projet.

Toujours dans la vague du succès massif de son tube "Old Town Road", Lil Nas X décide d’offrir un projet à ses fans, lundi 3 juin, il a dévoilé la tracklist de son prochain EP nommé : "7". L’opus contient sept chansons, dont le fameux hit avec Billy Ray Cyrus. Les titres précédemment annoncés par l’artiste, "Panini", "Bring U Down" et "Rodeo" figurent également sur la liste.

"Old Town Road" est devenu un véritable phénomène, il a d’ailleurs dépassé le célèbre "7 rings" d'Ariana Grande, soit le plus long règne du classement Billboard Hot 100 cette année. De plus, ce titre cumule déjà plus de 110 millions de vues sur YouTube sachant qu’il est sorti il y a seulement deux semaines, mais aussi, il est au premier rang pour la neuvième semaine consécutive du Billboard. L’EP n'a pas encore de date de sortie exacte, mais l'annonce a été faite grâce à deux photos publiées par l'artiste lui-même, toujours avec son look de cow-boy, via ses réseaux sociaux. "7" devrait voir le jour avant la fin du mois!

Lil Nas X est la pépite du moment, l’engouement autour de lui ne cesse de croître ! Celui qui n’avait que $5,62 sur son compte avant de sortir ce tube interplanétaire est aujourd’hui une des plus grandes stars de la musique américaine avec des records de téléchargement considérables. Agé d’à peine 20 ans, ce jeune lyriciste se démarque de la concurrence car il a trouvé son créneau entre rap et musique country, une alliance insolite qui se révèle splendide à l’écoute.

Le rappeur originaire d’Atlanta a choisi de ne pas trop s’entourer pour son premier projet, seul le père de Miley Cyrus aura l’occasion de participer à ce qui pourrait être une des meilleures sorties de l’année.

Voici la liste complète des titres ci-dessous :

Montero Lamar Hill, de son vrai nom, a déjà tout compris au business, il sait que l’interaction avec ses fans est très importante, il décide donc de jouer la carte de l’humour sur ses réseaux sociaux. En effet, son EP étant énormément demandé, Nas X a choisi de dévoiler "sa cover" de manière originale, entre la pochette de Nothing Was the Same et celle de Take Care de Drake, le rappeur a su divertir la toile, de quoi éveiller l’enthousiasme autour de son projet. Il nous reste plus qu’à lui souhaiter autant de succès que le rappeur de Toronto…

Peinda.B.