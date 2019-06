PNL fait une surprise à son public en dévoilant le nouveau titre "MOWGLI II" !

Alors que PNL cartonne en ce moment, le duo continue de ravir son public avec la sortie du nouveau titre inédit “MOWGLI II” !

Alors qu’ils sont sur le toit du rap français depuis leur dernier projet “Deux frères” et même plus largement dans l’industrie de la mode avec leur merchandising et leur dernier Pop-up store à succès, les PNL ne sont pas du genre à s’arrêter en si bon chemin. Le duo s'est en effet décidé à sortir un nouveau titre de l’ombre en offrant à son public le morceau “MOWGLI II”.Teasé début 2019, quelque peu avant la sortie de “Deux frères”, ce morceau est en vérité la suite du track “MOWGLI” déjà sorti en 2014.

Comme pour la première édition, on ne peut entendre qu’Ademo sur “MOWGLI II”. L’instru du titre et son deuxième couplet sont très fidèle à l’identité de PNL avec un style très cloud très planant qui contraste avec le premier couplet kické, presque violent du rappeur. Côté lyrics on est toujours dans un rap assez introspectif, presque personnel qui raconte le quotidien et la vie dans le quartier des Tarterets. Le tout forme une recette efficace que les fans ne manqueront pas d’apprécier.

Pour annoncer ce nouveau morceau, PNL s’est bien sur servi de ses réseaux sociaux avec des posts assez énigmatiques et une très bonne communication qui n’a pas manqué d’exciter le public. Peu de temps avant que le titre ne soit dévoilé, on a ainsi pu voir une photo mystérieuse avec un émoji “poing” sur l'instagram des rappeurs tandis que sur leur twitter on retrouvait une partie des lyrics de “MOWGLI II”.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore découvert, le track est disponible sur toutes les plateformes de streaming !